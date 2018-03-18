Макс Пауэр
№6
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 июля 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.03.2018 18 марта 2018 вс 16:30
Уиган Атлетик
0 : 2
Саутгемптон
18.03.2018 18 марта 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Уиган Атлетик
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:55
Уиган Атлетик
1 : 0
Манчестер Сити
90'
90'
90'
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уиган Атлетик
1
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Вест Хэм
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уиган Атлетик
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
Уиган Атлетик
3 : 0
Борнмут
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Борнмут
2 : 2
Уиган Атлетик
84'
84'
84'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала