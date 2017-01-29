Энди Келлетт
№13
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 нояб. 1993 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Уиган Атлетик
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
4
Уиган Атлетик
0
был в запасе