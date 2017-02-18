Фил Эдвардс
№20
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 нояб. 1985 (35) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 18:00
Мидлсбро
3 : 2
Оксфорд
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
3
Оксфорд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Оксфорд
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
66'
66'
66'
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Ротерхэм
2 : 3
Оксфорд
80'
80'
80'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Оксфорд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала