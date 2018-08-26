Богдан Кузьменко
№12
Вратарь
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Команда
Зоркий
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 мая 1999 (22) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
1
Чертаново
2
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе