Дмитрий Цыпченко
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июня 1999 (21) год
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
2'
2'
2'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
36'
36'
36'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
36'
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
77'
77'
77'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
77'
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
86'
86'
86'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Волгарь
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 15:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
3
Волгарь
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 15 тур