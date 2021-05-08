Николай Прудников
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 янв. 1998 (23) года
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Оренбург
2 : 0
Томь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2
Томь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
5 : 2
Спартак-2
90'
90'
90'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
5
Спартак-2
2
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
90', 90'
90', 90'
90', 90'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
90', 90'
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
2'
45'
2'
45'
2'
45'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
2'
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
17'
17'
17'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
17'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 28 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
81', 87'
81', 87'
81', 87'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
81', 87'
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
Крылья Советов
0 : 1
Оренбург
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0
Оренбург
1
был в запасе