Дмитрий Редькович
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
90'
90'
90'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
63'
63'
63'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2
Торпедо
2
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
16'
16'
16'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Торпедо
0 : 1
Велес
15'
49'
15'
49'
15'
49'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
30'
30'
30'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 17:00
Волгарь
1 : 0
Чертаново
21'
21'
21'
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур