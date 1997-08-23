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Александр Саплинов
№26
Нападающий
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 авг. 1997 (23) года
Рост
193
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
90'
90'
90'
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
90'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
был в запасе