Александр Шепляков
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1996 (24) года
Рост
200
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе