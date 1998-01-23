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Руслан Рзаев
№96
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 янв. 1998 (23) года
Рост
169
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
был в запасе
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур