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Михаил Игнатов
№22
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 2000 (21) год
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ахмат
2 : 2
Спартак
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2
Спартак
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
был в запасе