Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Доминик Динга
№67
Защитник
Подписаться
Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
7 апр. 1998 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
2
Локомотив
2
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
11:30
Оренбург
2 : 2
Урал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2
Урал
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
Урал
0 : 1
Спартак
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
0
Спартак
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
4 : 1
Урал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4
Урал
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Урал
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0
Урал
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
2
Урал
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
14:00
Урал
0 : 1
ЦСКА
16.03.2019
16 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
0
ЦСКА
1
был в запасе
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0
Зенит
1
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
4
Урал
0
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2
Урал
0
был в запасе
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Оренбург
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Оренбург
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе
Показать все игры