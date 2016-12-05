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Лукаш Дроппа
№6
Полузащитник
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Команда
Газ Метан
Гражданство
Чехия
Дата рождения
22 апр. 1989 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
13:00
Уфа
1 : 0
Томь
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
19:30
Томь
1 : 6
Локомотив
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
1
Локомотив
6
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
3
Томь
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
11:00
Томь
0 : 1
Спартак
63'
63'
63'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Томь
0
Спартак
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Зенит
1 : 0
Томь
60'
60'
60'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Томь
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
60'
60'
60'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Томь
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
3
Томь
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
12:00
Томь
1 : 1
Урал
77'
77'
77'
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Томь
1
Урал
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
2
Томь
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:30
Амкар
1 : 0
Томь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Амкар
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
Томь
0 : 1
ЦСКА
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Томь
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 5 тур