Якуба Бамба
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
30 нояб. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 14:00
Амкар
3 : 0
Оренбург
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 14:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Амкар
3
Оренбург
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2
Оренбург
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 17:00
Уфа
1 : 0
Оренбург
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Оренбург
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:30
Оренбург
1 : 1
Локомотив
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург
1
Локомотив
1
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
Краснодар
3 : 3
Оренбург
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3
Оренбург
3
был в запасе
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
1
Крылья Советов
0
был в запасе
24.10.2016 24 окт. 2016 пн 19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
24.10.2016 24 окт. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1
Оренбург
0
был в запасе
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
3
Томь
1
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
2 : 1
Оренбург
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Оренбург
1
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 12:00
Оренбург
0 : 1
Урал
45'
45'
45'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 17:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 17:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1
Спартак
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Оренбург
0 : 0
Анжи
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 26'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
0
Анжи
0
минуты: 1' - 26' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 13:00
Оренбург
1 : 1
Рубин
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1
Рубин
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 17:30
Оренбург
0 : 0
Амкар
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
0
Амкар
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
30.07.2016 30 июля 2016 сб 21:30
Ростов
1 : 0
Оренбург
30.07.2016 30 июля 2016 сб 21:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 1 тур