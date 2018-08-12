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Коронавирус
Кирилл Макеев
№76
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 мая 1998 (23) года
Рост
182
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Зенит-2
1 : 2
Авангард
90'
90'
90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1
Сочи
4
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Зенит-2
1 : 2
Чертаново
7'
7'
7'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур