Константинос Константину
№31
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Кипр
Дата рождения
8 окт. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АЕК
1
Петрокуб
0
был в запасе