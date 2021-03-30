Томас Янну
№16
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Кипр
Дата рождения
19 июля 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Кипр
1
Словения
0
был в запасе