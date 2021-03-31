Якоб Брун-Ларсен
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Андерлехт
Гражданство
Дания
Дата рождения
19 сент. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Дания (мол.)
3 : 0
Россия (мол.)
10'
10'
10'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Дания (мол.)
3
Россия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Дания (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 60' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Исландия (мол.)
0
Дания (мол.)
2
минуты: 60' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
Франция (мол.)
0 : 1
Дания (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Франция (мол.)
0
Дания (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур