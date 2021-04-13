Тони Мартинес
№29
Нападающий
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Челси
0
Порту
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
0
Челси
2
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
минуты: 106' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 106' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
был в запасе