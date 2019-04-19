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Лоик Бадьяшиль
№40
Вратарь
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Команда
Серкль Брюгге
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
Дижон
3 : 2
Ренн
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
3
Ренн
2
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Лион
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
0
Лион
1
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Ренн
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Ренн
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 1
Кан
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3
Кан
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 0
Сент-Этьен
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 5
Страсбур
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1
Страсбур
5
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1
Ницца
1
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Монако
0
был в запасе
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
21:00
Амьен
0 : 2
Монако
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
0
Монако
2
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Монпелье
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
0 : 1
Монако
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Монако
1
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Монако
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
1
Монако
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Монако
2 : 2
Дижон
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
2
Дижон
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Страсбур
2 : 1
Монако
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
2
Монако
1
был в запасе