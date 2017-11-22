Алан Руис
№99
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 авг. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 22:45
Спортинг
3 : 1
Олимпиакос
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
3
Олимпиакос
1
был в запасе
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Олимпиакос
2 : 3
Спортинг
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
2
Спортинг
3
был в запасе