Алекс Герсбах
№20
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Австралия
Дата рождения
8 мая 1997 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Русенборг
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
РБ Лейпциг
1
Русенборг
1
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Русенборг
2 : 5
Зальцбург
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
2
Зальцбург
5
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Зальцбург
3 : 0
Русенборг
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Русенборг
1 : 3
РБ Лейпциг
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Селтик
1 : 0
Русенборг
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Селтик
1
Русенборг
0
был в запасе