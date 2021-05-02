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Коронавирус
Сиди Сарр
№6
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
5 июня 1996 (24) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
2 : 1
Ним
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1
Страсбур
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
67'
67'
67'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
Ним
0 : 2
Марсель
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
был в запасе
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
22:00
Лион
0 : 0
Ним
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
22:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
0
Ним
0
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Ним
2 : 4
Ренн
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ним
2
Ренн
4
был в запасе
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:00
Ним
4 : 0
Брест
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ним
4
Брест
0
был в запасе