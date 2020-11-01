Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Португалия
Дания
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Анри Оникуру
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
5 июня 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Монако
3 : 2
Страсбур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Страсбур
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 2 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Реймс
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 1 тур