Алессандро Кордаро
№29
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 мая 1986 (35) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Зюлте-Варегем
3 : 2
Лацио
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зюлте-Варегем
3
Лацио
2
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе