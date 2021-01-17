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Лукас Лерагер
№8
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Дания
Дата рождения
12 июля 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
22:45
Фиорентина
1 : 1
Дженоа
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 7 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 6 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Наполи
6 : 0
Дженоа
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6
Дженоа
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 1 тур