Фабьен Тченкуа
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
1 окт. 1992 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
Карл Цейсс
2 : 4
Унион
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
2
Унион
4
был в запасе