Аллан (Силва )
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.11.2018 02 нояб. 2018 пт 22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
02.11.2018 02 нояб. 2018 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 15:30
Нюрнберг
1 : 1
Айнтрахт
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 15:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
1
Айнтрахт
1
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 21:30
Айнтрахт
7 : 1
Фортуна
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
7
Фортуна
1
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
37'
37'
37'
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 7 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:30
Айнтрахт
4 : 1
Ганновер-96
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
1
был в запасе
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе