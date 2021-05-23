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Коронавирус
Рено Эмон
№28
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 дек. 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
1
Нант
2
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Нант
1 : 2
Лион
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1
Лион
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
1 : 0
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
83'
90'
83'
90'
83'
90'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
83'
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
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