Эдмилсон Жуниор
№22
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 авг. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Стандард
1 : 1
Аякс
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
1
Аякс
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Сельта
1 : 1
Стандард
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сельта
1
Стандард
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
45'
45'
45'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
45'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Стандард
1 : 1
Сельта
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур