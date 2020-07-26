Мбвана Саматта
№10
Нападающий
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Танзания
Дата рождения
13 дек. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Астон Вилла
41'
41'
41'
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:15
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.06.2020 27 июня 2020 сб 14:30
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
27.06.2020 27 июня 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020 21 июня 2020 вс 18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020 21 июня 2020 вс 18:15
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
1
Челси
2
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
09.03.2020 09 марта 2020 пн 23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020 09 марта 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
70'
70'
70'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур