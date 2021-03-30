Марко Бизот
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
10 марта 1991 (30) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
был в запасе