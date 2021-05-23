Уэсли (Мораес да Силва)
№7
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 нояб. 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур