Йенс Тенкенс
№39
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
30 янв. 1998 (23) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.10.2016 18 окт. 2016 вт 21:45
Брюгге
1 : 2
Порту
18.10.2016 18 окт. 2016 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Порту
2
был в запасе