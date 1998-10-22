Йорн Ванкамп
№49
Нападающий
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 окт. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Андерлехт
2 : 3
Сент-Этьен
53'
53'
53'
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур