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Коронавирус
Никита Капленко
№24
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
18 сент. 1995 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
33'
33'
33'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
5'
5'
5'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 36 тур