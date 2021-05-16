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Юрий Ковалев
№15
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
27 янв. 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 44'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 44' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
60'
60'
60'
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 71' - 88'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 71' - 88' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
34'
34'
34'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
60'
60'
60'
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
60'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 51'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 1' - 51' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
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