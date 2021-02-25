Мирко Иванич
№8
Полузащитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
13 сент. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Милан
1 : 1
Црвена Звезда
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Милан
1
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Црвена Звезда
2 : 2
Милан
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Црвена Звезда
2
Милан
2
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала