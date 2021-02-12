Эмре Мор
№11
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 июля 1997 (23) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
был в запасе
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
был в запасе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
90'
90'
90'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 16:00
Сельта
2 : 0
Алавес
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Алавес
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Сельта
1 : 4
Реал Сосьедад
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
4
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Леванте
1 : 1
Сельта
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Сельта
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 13:00
Осасуна
2 : 0
Сельта
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Сельта
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
Вальядолид
1 : 1
Сельта
25'
25'
25'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1
Сельта
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
Сельта
2 : 1
Валенсия
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 2 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 1 тур