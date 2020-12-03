Уайлд-Дональд Геррье
№77
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Гаити
Дата рождения
31 марта 1989 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Карабах
1 : 1
Маккаби
21'
21'
21'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Карабах
1
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур