Алекс Жуниор
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Гаити
Дата рождения
5 дек. 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:00
Дюделанж
2(5) : 1(4)
Арарат-Армения
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Дюделанж
2(5)
Арарат-Армения
1(4)
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Дюделанж
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арарат-Армения
2
Дюделанж
1
был в запасе
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
был в запасе