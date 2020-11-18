Барнабаш Беше
№18
Защитник
Подписаться
Команда
МТК
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
6 мая 1994 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Венгрия
2 : 0
Турция
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Венгрия
2
Турция
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Венгрия
1 : 1
Сербия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 78'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Венгрия
1
Сербия
1
минуты: 1' - 78' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Россия
0 : 0
Венгрия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Россия
0
Венгрия
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Сербия
0 : 1
Венгрия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 56'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Сербия
0
Венгрия
1
минуты: 1' - 56' / Лига наций. Лига В, 3 тур
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Венгрия
2 : 3
Россия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Венгрия
2
Россия
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур