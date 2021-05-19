Йерри Мина
№13
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 сент. 1994 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
15'
15'
15'
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 18'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 18' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
45'
45'
45'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Эвертон
1 : 0
Челси
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур