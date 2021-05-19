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Йерри Мина
№13
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 сент. 1994 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
15'
15'
15'
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 18'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 18' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
45'
45'
45'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Эвертон
1 : 0
Челси
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
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