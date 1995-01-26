Эрвин Коффи
№34
Нападающий
Подписаться
Команда
По
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017 28 мая 2017 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Лорьян
0
Труа
0
был в запасе
25.05.2017 25 мая 2017 чт 21:45
Труа
2 : 1
Лорьян
25.05.2017 25 мая 2017 чт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Труа
2
Лорьян
1
был в запасе