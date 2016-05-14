Тино Демельт
№41
Вратарь
Подписаться
Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 янв. 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Аугсбург
1 : 3
Гамбург
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1
Гамбург
3
был в запасе