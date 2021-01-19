Сэм Филд
№28
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Вест Бромвич
3 : 3
Челси
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
3
Челси
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 14:30
Эвертон
5 : 2
Вест Бромвич
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 14:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
5
Вест Бромвич
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур