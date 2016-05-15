Рашайан Эпбарн-Мёрфи
№29
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 сент. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
4
Астон Вилла
0
был в запасе
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур