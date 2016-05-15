Джош Викерс
№29
Вратарь
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Команда
Суонси
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Суонси
1 : 1
Манчестер Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1
Манчестер Сити
1
был в запасе