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Андрес Понсе
№23
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
11 нояб. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
51'
51'
51'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
58'
58'
58'
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
58'
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
16'
30'
16'
30'
16'
30'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
21'
21'
21'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
57'
57'
57'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
57'
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
был в запасе
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 39'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 1' - 39' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
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