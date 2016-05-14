Фабио Делла Джованна
№28
Защитник
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Команда
Имолезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Сассуоло
3 : 1
Интер
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3
Интер
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур